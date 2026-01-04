Il sogno olimpico di Luca | Un onore immenso

Il percorso della fiaccola olimpica, partito da Roma, segna l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Un momento di grande emozione per l’Italia, che si prepara ad accogliere questa importante manifestazione sportiva. Tra i protagonisti, anche Luca, il cui sogno olimpico rappresenta un traguardo significativo nel suo percorso atletico e personale.

Manca sempre meno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e lungo l’Italia iniziano a scorrere le immagini del viaggio della fiaccola olimpica, partita da Roma per accendere il braciere dei Giochi. Un percorso di centinaia di chilometri che domani farà tappa a Rimini, partendo da Ancona. Tra i tedofori ci sarà anche Luca Venturini, 37 anni, agente della polizia municipale di Cattolica ed ex pallavolista di serie A e B, con una lunga carriera anche nella pallavolo in divisa, culminata con la partecipazione ai Campionati europei 2023. "È un onore per la nostra città avere un cattolichino tra i tedofori – spiegano il vicesindaco Vaccarini e l’assessora Gabellini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

