Il sogno di far camminare chi ha avuto un ictus | Affi premia Massimo Sartori
La comunità di Affi ha recentemente celebrato il riconoscimento a Massimo Sartori, esempio di determinazione e speranza nel percorso di riabilitazione post-ictus. L’evento ha rafforzato il senso di appartenenza e il sostegno reciproco tra i cittadini, sottolineando l’impegno condiviso nel promuovere il benessere e la solidarietà locale. Un momento di riconoscimento che testimonia la forza della comunità e la volontà di aiutare chi affronta sfide importanti.
La comunità di Affi si è stretta attorno a uno dei suoi figli più illustri in una serata carica di emozione e orgoglio territoriale. Massimo Sartori, scienziato e professore ordinario di robotica neuromuscolare all'università olandese di Twente, ha ricevuto la benemerenza civica dalle mani del. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Come sta oggi Platinette dopo il secondo ictus che ha avuto?
Leggi anche: L'incentivo premia chi ha lavorato durante l’anno e ha almeno due figli a carico. L’importo massimo è di 480 euro, ma la somma sarà versata a dicembre, ma la data non è ancora stata indicata
VIDEO | Massimo Sartori premiato ad Affi: Sogno di far camminare chi ha avuto un ictus.
A voi donne e uomini che ci avete accompagnate in questo primo tratto di strada, arriva il mio grazie più profondo, quello che nasce piano e poi si allarga, come una luce che cresce nell’inverno. Nel 2025 abbiamo iniziato a camminare. Eravamo un sogno timi - facebook.com facebook
Anche quando tutto sembra fermo, i sogni continuano a camminare piano, insieme alle speranze. #DiSogniESperanze #VentagliDiParole #buongiorno ©Toa Heftiba x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.