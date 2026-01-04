Il sogno di far camminare chi ha avuto un ictus | Affi premia Massimo Sartori

La comunità di Affi ha recentemente celebrato il riconoscimento a Massimo Sartori, esempio di determinazione e speranza nel percorso di riabilitazione post-ictus. L’evento ha rafforzato il senso di appartenenza e il sostegno reciproco tra i cittadini, sottolineando l’impegno condiviso nel promuovere il benessere e la solidarietà locale. Un momento di riconoscimento che testimonia la forza della comunità e la volontà di aiutare chi affronta sfide importanti.

