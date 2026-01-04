Il Sap porta la Befana a Casalecchio e chiede il commissariato

Doni, show e supercar a Casalecchio - L’evento – che si è tenuto domenica – è stato promosso dalla segreteria provinciale del Sap. ilrestodelcarlino.it

Epifania, dalla Befana dei Risvegli a quelle del poliziotto e di Cna - La Befana per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, un’istituzione della città da 28 anni, porta un programma tra cura e cultura promosso dalla fondazione ‘Gli ... msn.com

La Befana, che nella tradizione "tutte le feste porta via", arriva con la sua scopa e regala dolci ai bambini che hanno fatto i buoni e carbone a quelli che si sono comportati male. Ma dove nasce questo strambo personaggio e quali sono le tradizioni legate a qu - facebook.com facebook

Allerta Meteo, la Befana porta calze piene di… NEVE! L'Italia si prepara a tre giorni di grandi nevicate, ecco le zone più colpite x.com

