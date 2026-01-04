Il Sap porta la Befana a Casalecchio e chiede il commissariato
Il sipario del Teatro Comunale "Laura Betti" si alza per il tradizionale appuntamento storico: la 39ª edizione della "Befana del Poliziotto", l’evento promosso dalla Segreteria Provinciale di Bologna del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia).L’edizione 2026, intitolata “La Befana alle Olimpiadi”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
