il sap porta la befana a casalecchio e chiede il commissariato

Da bolognatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sipario del Teatro Comunale "Laura Betti" si alza per il tradizionale appuntamento storico: la 39ª edizione della "Befana del Poliziotto", l’evento promosso dalla Segreteria Provinciale di Bologna del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia).L’edizione 2026, intitolata “La Befana alle Olimpiadi”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Doni, show e supercar a Casalecchio - L’evento – che si è tenuto domenica – è stato promosso dalla segreteria provinciale del Sap. ilrestodelcarlino.it

sap porta befana casalecchioEpifania, dalla Befana dei Risvegli a quelle del poliziotto e di Cna - La Befana per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, un’istituzione della città da 28 anni, porta un programma tra cura e cultura promosso dalla fondazione ‘Gli ... msn.com

