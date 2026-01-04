Il San Marino riparte da Termoli, segnando l'inizio di una nuova stagione con l'esordio di mister Ingenito e del nuovo direttore sportivo. Dopo un periodo di rinnovamento, la squadra si prepara ad affrontare le sfide della stagione con un progetto rinnovato e obiettivi chiari, puntando a consolidare la propria presenza nel campionato e a crescere sul piano tecnico e organizzativo.

Con un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo oggi inizia il nuovo anno, ma anche il nuovo corso del San Marino. E pure il girone di ritorno che per i titani scatta sul campo del Termoli. Un vero e proprio faccia a faccia per la salvezza e per scacciare i fantasmi. San Marino e Termoli condividono il posto in classifica, appena fuori dalla zona playout, a quota 18 e sanno bene di dover ripartire con il piede giusto in questo 2026. Nuovo anno nel quale ha imparato, seppur da pochissimi giorni, a conoscere la sua nuova squadra Corrado Ingenito, l’allenatore ex Ghiviborgo che i biancazzurri hanno chiamato in panchina per sostituire l’esonerato Malgrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il San Marino riparte da Termoli. È il debutto di mister Ingenito

Leggi anche: Panchine calde. Divorzio ufficiale tra mister Ingenito e il Ghiviborgo

Leggi anche: Curva Nord Inter, ufficiale il ritorno del tifo a San Siro da domani con la Fiorentina! L’annuncio: «Si riparte, vicini ai ragazzi e al mister»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie D/F. Scontro salvezza tra il Termoli Calcio 1920 e il San Marino Calcio. Big match Ostiamare-Ancona; L’Atletico Ascoli si prepara per L’Aquila: lavoro extra con Iachini; Serie D, si riparte: il Teramo vuole approfittare dei big match; Serie D. Per Tropical e San Marino è caccia aperta alla salvezza.

Serie D. Per Tropical e San Marino è caccia aperta alla salvezza - Tuttocuoio, Correggese, Progresso e Lentigione per il Tropical Coriano. ilrestodelcarlino.it