Il rumore ci fa male La medicina è il silenzio

Il rumore eccessivo può compromettere il benessere, disturbando la concentrazione e la chiarezza mentale. L'inquinamento acustico, infatti, influisce sulla nostra capacità di pensare e di comunicare in modo efficace, creando una condizione di stress e confusione. In un mondo sempre più rumoroso, è importante riconoscere l’importanza del silenzio come elemento di salute e equilibrio, favorendo ambienti più tranquilli e rispettosi del nostro benessere psicofisico.

Disturba. Stordisce. Confonde. L'inquinamento acustico priva della capacità di pensare, ragionare, di essere lucidi. Rende nervosi, particolarmente irritabili e litigiosi. Il rumore costante della città, il traffico incessante, le sirene, i cantieri aperti giorno e notte, le urla di chi non sa parlare a bassa voce negli ambienti chiusi oppure il televisore sempre acceso come sottofondo, il telefonino che squilla e che ci accompagna dal risveglio a notte inoltrata, fonte inesauribile di stimoli, visivi ma anche sonori. L'inquinamento acustico è una minaccia spesso sottostimata, ma con effetti concreti sulla salute e sulla qualità della vita.

