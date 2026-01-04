Il ritorno del corteo dei Re Magi Le reliquie ripercorreranno il cammino del 1613 a Brugherio

A Brugherio, torna il corteo dei Re Magi, ripercorrendo il cammino del 1613. Le reliquie, conservate nella chiesa di San Bartolomeo, sono protagoniste di questa tradizione che coinvolge la comunità locale. L’evento rappresenta un momento di memoria e di fede, rinnovando un percorso storico che collega il passato al presente della città.

Brugherio, città dei Magi, rinnova il tradizionale corteo. Le reliquie dei Re Magi sono conservate nella chiesa di San Bartolomeo. Insieme al Duomo di Colonia e alla Basilica di Sant'Eustorgio a Milano, è l'unico edificio religioso che conserva una parte delle reliquie dei tre re. In occasione della festa della Comunità pastorale a chiusura dell'anno giubilare le reliquie dei Magi compiranno un percorso speciale rievocando il cammino del 1613, quando furtono traslate nella chiesa, seguendo il tracciato delle attuali vie dei Mille, Teruzzi e Tre Re. Appuntamento martedì 6 dalle 15.30 con partenza da via Teruzzi e arrivo alla Chiesa di San Bartolomeo.

