L’episodio di Fiorentina-Cremonese, con la mancata assegnazione di un rigore per una chiara trattenuta, riaccende il dibattito sull’operato degli arbitri italiani. Le decisioni disciplinari e le interpretazioni regolamentari continuano a influenzare il corso delle partite e la percezione del calcio nel nostro paese, evidenziando come il regolamento creativo degli arbitri possa incidere in modo significativo sui risultati e sull’immagine del calcio italiano.

Abbiamo visto ormai di tutto e ci sorprendiamo poco spesso per le decisioni arbitrali. Ma quello che è successo in Fiorentina-Cremonese è l’evidenza definitiva che gli arbitri italiani hanno trasformato il calcio. Durante il primo tempo, al 35esimo, l’arbitro La Penna fischia un rigore per un intervento (contatto giudicato dal vivo) tra le gambe di Baschirotto e Piccoli, che termina a terra. Poco da dire. Qualche blanda protesta, ma Piccoli era nettamente riuscito a prendere posizione in area spalle alla porta e nel girarsi è stato sforbiciato dalle gambe dell’ex Lecce. Fin qui tutto bene. Se non fosse che, dopo 3 minuti, il Var Nasca abbia richiamato La Penna al monitor per una apparente trattenuta di Piccoli su Baschirotto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il regolamento creativo degli arbitri stavolta colpisce la Fiorentina: La Penna nega un rigore netto per micro-trattenuta

Leggi anche: Fiorentina-Cremonese sarà diretta da La Penna. Gli arbitri delle altre partite di Serie A

Leggi anche: Allegri: «Il rigore contro la Fiorentina? Oggi per gli arbitri è molto difficile giudicare, il gioco è più veloce»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Piaggine lancia il nuovo regolamento per la creatività urbana: spazi pubblici dedicati a murales e street art per riqualificare il borgo nel segno del decoro - facebook.com facebook