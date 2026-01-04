Il quartiere Li Vasse protagonista del presepe vivente per un giorno ma abbandonato tutto l' anno | l' accusa del gruppo Pro Sgt FOTO

Il quartiere Li Vasse ha ospitato un presepe vivente per un giorno, attirando l'attenzione della comunità. Tuttavia, secondo il gruppo Pro Sgt, il quartiere rimane trascurato durante tutto l'anno, sollevando questioni sulla cura e l’attenzione alle aree periferiche della città. La manifestazione ha evidenziato un bisogno di maggiore attenzione e interventi costanti per valorizzare e sostenere questi quartieri, spesso dimenticati dalla gestione comunale.

"Il quartiere Li Vasse sotto i riflettori per un giorno, ma è dimenticato tutto l'anno". Questo l'attacco del gruppo consigliare Pro Sgt, nei confronti dell'amministrazione comunale, all'indomani del presepe vivente che, nella giornata di sabato 3 gennaio, ha animato proprio il quartiere in. Ricordiamo che il 3 gennaio tornerà il Presepe Vivente di San Giovanni Teatino, giunto alla sua quarta edizione, che quest'anno verrà allestito nella suggestiva cornice di località Li Vasse. Per realizzare un evento ancora più bello e partecipato, cerchiamo fig

