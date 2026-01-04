Il quadro in Valdelsa e Chianti Presepe vivente a Castellina scalo
Il quadro in Valdelsa e Chianti si arricchisce con il tradizionale presepe vivente a Castellina Scalo. In occasione dell’Epifania, a Poggibonsi martedì 6 gennaio si svolgeranno eventi pensati per tutta la famiglia, offrendo un momento di convivialità e tradizione. Un’opportunità per vivere le atmosfere tipiche di questa festività, tra spettacoli e iniziative culturali, nel rispetto delle tradizioni locali.
Gli eventi dell’Epifania in Valdelsa e nel Chianti. A Poggibonsi martedì 6 è in programma un pomeriggio di magia, sorrisi e divertimento per grandi e piccini. Dalle 16 in piazza Berlinguer la Befana arriva con sorprese, giochi e animazione. In collaborazione con i Vigili del Fuoco di Poggibonsi e con le locali Associazioni. Alle 18 nella Chiesa di San Lorenzo, Concerto dell’Epifania per la pace con i Servi della gioia. A San Gimignano l’Epifania si festeggia con Degusta in Jazz, alle 12 nella Sala della Cancelleria, tra musica live e convivialità. A Casole d’Elsa, premiazione del concorso "Casole è. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il quadro in Valdelsa e Chianti. Presepe vivente a Castellina scalo.
