Il quaderno di Josep Pla tra citazioni di Dante e frasi rubate dai bar del paese

Nel 1918, un giovane Josep Pla torna nel suo paese natale, sospeso tra l’università interrotta dalla pandemia di spagnola e la quotidianità locale. Il suo quaderno, tra citazioni di Dante e frammenti di conversazioni raccolte nei bar del paese, restituisce un’immagine autentica e sobria di un’epoca di cambiamenti. Un diario che unisce riflessione e osservazione, testimoniando un momento storico e personale di profonda introspezione.

E’ il 1918 e un giovane catalano torna nel paesello d’origine durante l’università che hanno dovuto chiudere per via dei contagi di spagnola. Il ragazzo è molto più felice lì che non a. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il quaderno di Josep Pla, tra citazioni di Dante e frasi rubate dai bar del paese Leggi anche: Citazioni di captain america le frasi più importanti di steve rogers Leggi anche: Auguri di Natale 2025: frasi e citazioni da inviare ad amici e parenti per le feste Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il quaderno di Josep Pla, tra citazioni di Dante e frasi rubate dai bar del paese. Il quaderno di Josep Pla, tra citazioni di Dante e frasi rubate dai bar del paese - "Il quaderno grigio" è il diario del giornalista che va dal 1918 al 1920 ed è stato rivisitato dallo scrittore quasi anziano, creando così un dialogo silente ma percepibile tra le due età della vita. ilfoglio.it Josep Pla, il viaggio e la scrittura: storia dell’autore catalano. Il focus di Elisabetta Rosaspina oggi nell’App de «la Lettura». In edicola e in digitale la recensione del libro di Pla «Il quaderno grigio. Un diario» (Edizioni Settecolori) https://tinyurl.com/4bcan6dy - facebook.com facebook Josep Pla, il viaggio e la scrittura: storia dell’autore catalano. Il focus di @ElisabettaRosa8 oggi nell’App de «la Lettura». In edicola e in digitale la recensione del libro di Pla «Il quaderno grigio. Un diario» ( @Settecolori_E7C) tinyurl.com/4bcan6dy x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.