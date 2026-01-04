Il prof di Giovanni Tamburi | Era un bel tipo Adesso il dramma è per chi deve continuare

Giovanni Tamburi ricorda con tristezza il suo professore, scomparso in un incidente sulla neve. A sedici anni, durante una vacanza a Crans-Montana, un gruppo di amici fu travolto da una slavina. La tragedia ha segnato profondamente tutti i coinvolti, lasciando un vuoto difficile da colmare. Questa vicenda evidenzia i rischi legati alle attività in montagna e l’importanza di misure di sicurezza adeguate.

Aveva sedici anni ed era in vacanza con amici a Crans-Montana, sulle Alpi svizzere. In quella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, una slavina ha travolto il gruppo durante un'escursione fuori pista. Giovanni Tamburi non è sopravvissuto. Era studente del liceo Righi di Bologna. A scuola lo conoscevano bene. Non tanto per quanto parlava, ma per come. Giovanni parlava poco, ma quando lo faceva, nessuno restava distratto. Chi lo ha conosciuto in classe lo descrive così: non cercava di imporsi, eppure sapeva farsi ascoltare. Don Vincenzo Passarelli, che gli ha insegnato religione al liceo Righi di Bologna, racconta le sue lezioni come spazi aperti al confronto.

