Il primo giorno dei saldi Spesa media | 160 euro

Sono iniziati i saldi, un momento importante per molti consumatori. Con una spesa media di circa 160 euro, le strade di Milano si sono nuovamente animate, dopo settimane di minore afflusso di turisti e residenti. Le festività natalizie e le vacanze invernali hanno lasciato spazio a questa tradizione di acquisti, che rappresenta un’occasione per rinnovare il guardaroba e approfittare delle offerte.

Via ai tanto attesi saldi. Da ieri Milano è tornata a ripopolarsi dopo settimane natalizie in cui si erano visti meno turisti e le strade erano più vuote del solito, per via di vacanze sulla neve o anche solo di gite fuoriporta. Chi è rientrato in città si può godere una quattro giorni di shopping, da ieri fino al 7, con una Epifania che si porta via tutte le feste giusto di martedì, consentendo un lungo ponte. E la partenza dei saldi non ha deluso i commercianti di corso Buenos Aires e dintorni, il bilancio al "pronti via" è stato più che positivo anche per chi ha attività che non sono proprio nelle zone di maggior passeggio.

