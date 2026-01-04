Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi
Ogni giorno a partire dalle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e Gpl in tutte le regioni italiane. Un'informazione utile per chi desidera conoscere i costi attuali e pianificare al meglio i propri spostamenti. Restate aggiornati sui valori dei carburanti, monitorando le variazioni quotidiane e regionali.
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 gennaio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi
Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi
Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI; Prezzi carburanti a gennaio 2026: Benzina, Diesel, Metano e GPL; Prezzo benzina e diesel, quanto costa oggi il pieno Regione per Regione; Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI.
Il diesel supera il prezzo della benzina - Confesercenti: "E' la prima volta che succede in modo strutturale" ... rainews.it
Prezzi benzina e diesel: il pieno costa sempre meno, ma a gennaio arrivano le nuove accise sui carburanti - Come riporta Adnkronos, la prima in particolare ha toccato il livello più basso da ottobre 2021, escludendo una breve ... affaritaliani.it
Accise carburanti, nel 2026 il diesel potrebbe costare più della benzina. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Accise carburanti, nel 2026 il diesel potrebbe costare più della benzina. tg24.sky.it
APP - Sonar Prezzi Benzina #contentcreator #dblivetech #youtuber
️ SALE IL GASOLIO Scende il prezzo della benzina - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.