Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi, aggiornato al 4 gennaio 2026, è di 0,1067 €/kWh. In questa pagina troverai l’andamento e le variazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale, un indicatore chiave per monitorare il costo dell’energia elettrica in Italia. I dati forniti consentono di seguire l’andamento del mercato in modo chiaro e trasparente.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 4 Gennaio 2026 si attesta a 0,1067 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (3 Gennaio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,0936 €kWh (alle ore 6), mentre il massimo ha raggiunto 0,1230 €kWh (alle ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra le 2 e le 7), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 18 e le 21. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 04012026 0,1067 +0,0025 03012026 0,1041 -0,0009 02012026 0,1051 -0,0036 01012026 0,1064 -0,0034 31122025 0,1099 +0,0008 30122025 0,1090 -0,0046 29122025 0,1137 +0,0093 28122025 0,1044 -0,0015 27122025 0,1029 -0,0044 26122025 0,1073 +0,0005 25122025 0,1068 -0,0035 24122025 0,1103 -0,0032 23122025 0,1135 -0,0003 22122025 0,1138 +0,0061 21122025 0,1076 -0,0049 20122025 0,1125 -0,0076 19122025 0,1191 -0,0013 18122025 0,1204 +0,0003 17122025 0,1201 -0,0017 16122025 0,1218 +0,0050 15122025 0,1167 +0,0090 14122025 0,1076 -0,0001 13122025 0,1076 -0,0078 12122025 0,1154 -0,0015 11122025 0,1169 +0,0023 10122025 0,1191 -0,0040 09122025 0,1150 -0,0092 08122025 0,1057 +0,0021 07122025 0,1036 -0,0036 06122025 0,1080 -0,0232 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Gennaio 2026 0,1056 Dicembre 2025 0,1155 Novembre 2025 0,1171 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1438 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

