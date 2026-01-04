Il presidente dell' associazione di italo-venezuelani con base a Palermo | Blitz Usa ok Maduro illegittimo
Il presidente dell'associazione di italo-venezuelani a Palermo commenta la situazione politica in Venezuela, affermando che Nicolás Maduro non era legittimamente il presidente nel 2024. Secondo la sua analisi, le elezioni di quell'anno sono state invalide e il suo mantenimento al potere rappresenta un'irregolarità democratica. Questa posizione si inserisce nel dibattito internazionale sulle modalità di riconoscimento dei governi nelle crisi politiche del Venezuela.
"Maduro non era il presidente del Venezuela: la sua vittoria alle elezioni del 2024 è stata illegittima e illegale, quel voto lo aveva perso ma è rimasto al potere". A parlare al telefono con l'agenzia Dire è Salvatore Lo Monaco, giornalista, presidente di CoVenSi, associazione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
