Il presepe antropologico di Savigliano è una rappresentazione che invita alla riflessione sulla fragilità umana. Attraverso figure che vanno oltre la tradizione, include anche gli spauracchi irpini, simboli di paure e inquietudini. Questa installazione invita a un confronto sobrio e consapevole con le sfide dell’esistenza, offrendo uno sguardo più profondo sulla condizione umana senza ricorrere a facili sentimentalismi.

C’è, a Savigliano, una piccola epifania che non chiede fede ma coscienza. Un presepe, sì, ma non quello addomesticato dalle vetrine o dalla nostalgia innocua: un presepe che guarda negli occhi l’uomo, lo interroga, lo include. Alessandra Remi e Felice Pavese lo hanno chiamato Il presepe. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Il presepe antropologico di Savigliano: la rappresentazione della fragilità che include... gli spauracchi irpini

