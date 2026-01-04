Il presepe antropologico di Savigliano | la rappresentazione della fragilità che include gli spauracchi irpini
Il presepe antropologico di Savigliano è una rappresentazione che invita alla riflessione sulla fragilità umana. Attraverso figure che vanno oltre la tradizione, include anche gli spauracchi irpini, simboli di paure e inquietudini. Questa installazione invita a un confronto sobrio e consapevole con le sfide dell’esistenza, offrendo uno sguardo più profondo sulla condizione umana senza ricorrere a facili sentimentalismi.
C’è, a Savigliano, una piccola epifania che non chiede fede ma coscienza. Un presepe, sì, ma non quello addomesticato dalle vetrine o dalla nostalgia innocua: un presepe che guarda negli occhi l’uomo, lo interroga, lo include. Alessandra Remi e Felice Pavese lo hanno chiamato Il presepe. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
