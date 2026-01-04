Il ponte di Trezzano si trasforma in un murale, con le colonne di via Greppi decorate in modo distintivo. Ogni colonna, ispirata al tema dei

Ogni colonna che sorregge il lungo ponte di via Greppi sarà caratterizzata da uno stile unico, tutte diverse l’una dalle altre, a rappresentare il concetto di " calzini spaiati ". Si tratta di una manifestazione di sensibilizzazione celebrata in tutto il mondo: per prendervi parte, si indossano calzini diversi, a simboleggiare le differenze individuali e per incoraggiare l’inclusione sociale. Le colonne del ponte trezzanese, 18 in totale, per un’altezza di oltre sei metri e mezzo ciascuna, avranno ora una nuova identità e "racconteranno storie di inclusione – spiega l’assessore Mattia Di Bisceglie che ha portato avanti il progetto, molto apprezzato dai cittadini –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ponte diventa un murale. L’ingresso di Trezzano sarà simbolo di inclusione

Leggi anche: Sport, passione e inclusione. I Giochi di Milano-Cortina ispirano il murale degli studenti

Leggi anche: Il ragazzo seduto davanti ai poliziotti in moto diventa il simbolo della rivolta in Iran e il video diventa virale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il ponte diventa un murale. L’ingresso di Trezzano sarà simbolo di inclusione - Ogni colonna che sorregge il lungo ponte di via Greppi sarà caratterizzata da uno stile unico, tutte diverse l’una dalle altre, a rappresentare il concetto di "calzini spaiati". ilgiorno.it