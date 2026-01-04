il politico fra la gente

Mauro Santini, figura poliedrica e appassionata, si distinse per l’amore verso la famiglia, il lavoro e la politica. Impegnato nel servizio alla comunità di Camaiore, ricoprì ruoli di responsabilità durante l’amministrazione guidata da Giampaolo Bertola. La sua dedizione e il suo impegno rimangono un esempio di dedizione civica, a quattro anni dalla sua scomparsa, che lo hanno reso un punto di riferimento per molti.

Poliedrico, l’amore per la famiglia e il lavoro, geniale dietro i fornelli, con il cuore che batteva forte per la politica, non come come semplice ‘numero’, ma anche prendendo – come servizio per tutta la comunità – anche responsabilità di rilievo per il comune di Camaiore all’epoca in cui era guidato dalla giunta di centrodestra firmata Giampaolo Bertola: il personaggio sotto i riflettori – a quattro anni dalla sua scomparsa – è Mauro Santini che nell’estate 2021 lasciò la vita terrena. Di lui resta il ricordo di una bella persona, amante della sua gente e più in generale di tutta la Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

