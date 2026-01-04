Il piano per l’ex Isotta Fraschini spacca Saronno

A Saronno, il dibattito sull’adozione del piano relativo all’ex Isotta Fraschini continua a suscitare discussioni, anche dopo le festività natalizie. La questione, che coinvolge diverse parti interessate, rimane al centro dell’attenzione locale, evidenziando le diverse prospettive sulla gestione e lo sviluppo dell’area. La situazione richiede un’analisi approfondita per comprendere meglio le implicazioni e le future decisioni in merito.

Saronno (Varese), 4 gennaio 2026 – Nemmeno le feste di Natale hanno placato la polemica intorno all’adozione del piano dell’ex Isotta. A tenere acceso il confronto politico è il voto espresso in Consiglio comunale martedì 22 dicembre, quando l’assemblea ha adottato il Programma integrato di intervento in variante al Pgt per l’area ex Isotta Fraschini, uno dei dossier urbanistici più rilevanti degli ultimi decenni per la città di Saronno. La sindaca Ilaria Pagan i ha difeso la scelta di portare il provvedimento in aula entro fine anno, ribadendo che l’adozione non chiude il percorso ma apre una fase di confronto in cui cittadini, associazioni e forze politiche potranno presentare contributi e osservazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

