Il petrolio del Venezuela | un affare di stato per la Casa Bianca

L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, con obiettivi di controllo sulle risorse petrolifere, rappresenta una dinamica complessa che coinvolge interessi geopolitici ed economici. La cattura di Nicolas Maduro e le dichiarazioni di Donald Trump indicano un'attenzione strategica verso il settore petrolifero venezuelano, considerato una risorsa chiave. Questa situazione riflette le tensioni e le sfide legate alla gestione delle risorse naturali in un contesto internazionale in evoluzione.

L’intervento armato degli Stati uniti in Venezuela, la cattura di Nicolas Maduro e la volontà dichiarata dal presidente Donald Trump di «controllare il paese» passano da un unico filo viscoso . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il petrolio del Venezuela: un affare di stato per la Casa Bianca Leggi anche: Casa Bianca, esenzioni di un anno a Ungheria su petrolio russo Leggi anche: Trump vede Orbán alla Casa Bianca: «Petrolio russo? Valuto l'esenzione delle sanzioni per l'Ungheria, l'Europa la rispetti» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L’offensiva di carta e la pirateria del XXI secolo: il piano di Trump contro il Venezuela; Maduro afferma che il Venezuela è “pronto” a stringere un accordo con gli Stati Uniti su droga e petrolio dopo gli attacchi militari; Il grande “papà Trump” si dà da fare mentre scatena la guerra in Venezuela. Il Venezuela senza petrolio. Ora Maduro scommette sul cibo - Con l’export di greggio strangolato dall’Operazione Southern Spear voluta da Donald Trump, il presidente venezuelano rilancia l’esportazione alimentare come "nuova fonte di ricchezza nazionale per la ... ilfoglio.it

Il Venezuela, storia e cause della crisi attuale - politica: le tappe che hanno portato il Venezuela alla situazione odierna e allo scontro con gli Usa ... msn.com

Venezuela: Maduro apre al dialogo con Washington su petrolio e accordi economici - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si è dichiarato "pronto" a discutere di lotta alla droga, petrolio e accordi economici con Washington ... interris.it

La vicepresidente venezuelana, che gestisce le riserve di petrolio: «La storia presenterà il conto agli estremisti Usa» - facebook.com facebook

L'invasione del Venezuela. Trump si prende governo e petrolio: “In America Latina dominiamo noi” (di M. Lupis) x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.