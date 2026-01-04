Il pensionathos
Il pensionathos di Athos Tabaroni rappresenta il piacere semplice di un anziano pensionato che, con calma e senza fretta, si dedica alla lettura del giornale al bar. Un momento di relax in cui commenta le notizie del giorno, offrendo uno sguardo personale e quotidiano sulla vita e sulla società, senza sovrastrutture o sensazionalismi. Un esempio di come anche nella pensione si possa trovare serenità e interesse per il mondo che ci circonda.
Athos Tabaroni, anziano pensionato Inps, si gode il meritato riposo lavorativo commentando a modo suo le notizie lette (gratis) sul giornale al bar. Come sempre burbero, dissacrante, brontolone ma anche curioso, aperto alle novità e sempre tanto divertente. La sua giornata di ozio verrà spesso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
