Il negozio video di Letterboxd è realtà in ben 23 paesi

Il negozio digitale di Letterboxd è ora disponibile in 23 paesi, offrendo agli appassionati di cinema un nuovo spazio di approfondimento e scoperta. Questa espansione rappresenta un passo importante per la comunità cinefila, consolidando la presenza del social network dedicato al cinema. In questa analisi, esploreremo le caratteristiche principali di questa novità e il significato che assume nel panorama digitale e culturale.

Sembra un sogno per tutto il mondo dei cinefili, eppure è realtà. E' stato aperto il negozio digitale di Letterboxd, e adesso non possiamo che indagarne le caratteristiche principali e la svolta simbolica contrassegnata dal fenomeno. Una galleria infinita di film acquistabili o noleggiabili che arriva anche in Italia. Ci prepariamo ad un ventaglio di titoli mainstream e di cinema indipendente, alla facile portata di tutti. Cosa sta succedendo in America?. Come si legge su Variety, il negozio digitale di Letterboxd è stato lanciato in America. La società ha tagliato il nastro virtuale della piattaforma online di noleggio film mercoledì 10 dicembre, e il catalogo adesso è disponibile in ben 23 paesi.

