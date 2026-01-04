Il Napoli non batte la Lazio dalla sera in cui scoprì Kim e Kvaratskhelia era il 3 settembre 2022

Dal 3 settembre 2022, il Napoli non è riuscito a superare la Lazio in una sfida ufficiale. Da allora, sono passati quasi tre anni e mezzo senza vittorie dirette tra le due squadre. Questa lunga attesa mette in evidenza l’equilibrio e la rivalità che caratterizzano gli incontri tra Napoli e Lazio, mantenendo alta l’attenzione di tifosi e appassionati su ogni confronto.

Siamo quasi a tre anni e mezzo. Il Napoli non batte la Lazio da quella sera d'estate del 2022 quando Spalletti e i tifosi del Napoli scoprirono la forza devastante di Kim e Kvaratskhelia che trascinarono (con Osimhen e gli altri) gli azzurri alla conquista del terzo scudetto. Lo ricorda Ciro Troise per il Corriere del Mezzogiorno: I tabù e le maledizioni esistono per essere abbattuti. Nel primo appuntamento del 2026 il Napoli affronta diversi fantasmi che trovano cittadinanza nei ricordi dell'almanacco, nei precedenti e negli intrecci.

