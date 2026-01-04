Il Napoli corre altro che problema di preparazione Sul mercato quest’anno risparmiamoci le solite mezze tacche

Il Napoli si distingue per un avvio di stagione solido e convincente, dimostrando un'organizzazione di squadra efficace e un rendimento costante. La qualità del gioco e la determinazione sono evidenti, lasciando alle spalle eventuali dubbi sulla preparazione. In vista del mercato, è importante puntare su investimenti mirati e di qualità, evitando scambi superficiali e valorizzando le risorse già presenti.

Cesare – Caro Guido il Napoli è in una forma straordinaria. Ha maltrattato la Lazio al punto che è come se la squadra romana non fosse proprio scesa in campo. Gli azzurri, eccezion fatta per minuscole distrazioni, hanno giocato una partita perfetta. Su tutti un Politano stratosferico. Ha dato entrambe le palle dei due gol del Napoli. Giocando da quarto di centrocampo. Salvo poi a trasformarsi in esterno di destra quando Nères è uscito per un infortunio. Il pacchetto difensivo poi è stato perfetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli corre, altro che problema di preparazione. Sul mercato quest’anno risparmiamoci le solite mezze tacche Leggi anche: Juventus, lo sfogo di Ezio Greggio: "Bidoni, mezze tacche. Gli Agnelli..." Leggi anche: Altro che Lobotka, il problema del Napoli è un altro azzurro: “Non è per nulla contento” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. A Napoli lo spaccio di droga corre sull’app: si paga in bitcoin e i messaggi scompaiono subito; Napoli, nuovo infortunio? L’annuncio di Conte non lascia tranquilli. Il Napoli corre, altro che problema di preparazione. Sul mercato quest’anno risparmiamoci le solite mezze tacche - Il Napoli ha esibito uno strapotere atletico che rende merito allo staff dei preparatori a lungo sul banco degli accusati per gli infortunati ... ilnapolista.it

Napoli, un altro problema per Conte: botta in allenamento per Juan Jesus. Salta l'Udinese? - Nell’allenamento odierno al centro sportivo di Castel Volturno, Juan Jesus ha rimediato una botta al polpaccio che mette seriamente in ... tuttomercatoweb.com

Lucca al Napoli: contatti con i club ma c'è un problema da superare - Napoli, Liverpool, Udinese, Nuñez, Lucca: l’area di rigore come un pentagono, cinque elementi in ballo e una scelta da compiere. corrieredellosport.it

Il Napoli corre, altro che problema di preparazione. Sul mercato quest’anno risparmiamoci le solite mezze tacche Il Napoli ha esibito uno strapotere atletico che rende merito allo staff dei preparatori a lungo sul banco degli accusati per i troppi infortunati illustri. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.