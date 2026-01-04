Il Napoli batte la Lazio finale infuocato all'Olimpico con tre espulsioni | Conte a -1 dal Milan
Il Napoli si impone sulla Lazio con un risultato di 2-0 nell'incontro disputato all'Olimpico. La partita, caratterizzata da tre espulsioni, si è conclusa con un finale emozionante e ricco di tensione. Con questa vittoria, il Napoli si avvicina ulteriormente alla prima posizione in classifica, ora distante solo un punto dal Milan, mentre l'allenatore Conte si trova a una sola lunghezza dai rossoneri.
