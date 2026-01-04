Il Napoli batte la Lazio finale infuocato all'Olimpico con tre espulsioni | Conte a -1 dal Milan

Il Napoli si impone sulla Lazio con un risultato di 2-0 nell'incontro disputato all'Olimpico. La partita, caratterizzata da tre espulsioni, si è conclusa con un finale emozionante e ricco di tensione. Con questa vittoria, il Napoli si avvicina ulteriormente alla prima posizione in classifica, ora distante solo un punto dal Milan, mentre l'allenatore Conte si trova a una sola lunghezza dai rossoneri.

Imbarazzante il dominio del Napoli, ha scherzato la Lazio: è finita 2-0 solo perché non ha voluto infierire - Il kosovaro e Juan Jesus i simboli di questo Napoli. ilnapolista.it

La Pallacanestro Varese batte Napoli Basket 84-80 e coglie la terza vittoria consecutiva in campionato trascinata dagli ottimi Moore e Stewart #basket #serieA #pallacanestro #openjobmetis #varese #varesesport #NoiSiamoVarese - facebook.com facebook

Il cuore giovane di Napoli palpita di speranza! Napoli batte al ritmo dei sogni dei suoi giovani, grazie a chi come don Federico Battaglia crede nel loro ruolo chiave nella società. Dalla Casa Bartimeo, che accoglie chi è in difficoltà , al Museo Diocesano x.com

