Il Motoclub chiude e dona tutto in beneficenza

Il Motoclub San Piero in Bagno chiude le proprie attività dopo oltre trent’anni di impegno. In un gesto di grande solidarietà, l’associazione ha deciso di devolvere l’intero fondo cassa in beneficenza, dimostrando un forte senso di altruismo e attenzione alla comunità. La decisione rappresenta un segno di gratitudine verso chi ha condiviso il percorso e un esempio di responsabilità sociale.

Si spengono i motori e si accende la solidarietà. Dopo più di trent'anni termina l'attività dell'associazione Motoclub San Piero in Bagno, che al momento del suo scioglimento, con encomiabile atto di altruismo e generosità, decide di devolvere il proprio fondo cassa in beneficenza. Il Motoclub San Piero era originariamente orientato alla disciplina del Trial, sport che prevede il superamento di ostacoli naturali. In breve tempo il club è cresciuto, arrivando anche a organizzare escursioni sulle creste dell'Appennino tosco-romagnolo. In quegli stessi anni si contavano più di 150 iscritti con tessera federale, oltre a numerosi simpatizzanti.

Brindiamo insieme al nuovo anno! Il 31 dicembre Castel del Piano saluta l’anno che si chiude e accoglie il nuovo con una serata di festa. Saluti all’anno vecchio Fiaccola, vino caldo, castagne arrosto e consegna del vischio da parte del Motoclub per ritr - facebook.com facebook

