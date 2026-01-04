Il Milan prende la forma di Allegri | solido essenziale e in vetta

Il Milan, sotto la guida di Allegri, si presenta con un approccio solido ed essenziale. La squadra non si distingue per spettacolarità, ma per continuità e affidabilità, portando a casa risultati concreti. Questa stabilità si traduce in una posizione di vertice, evidenziando come un gioco semplice e organizzato possa fare la differenza nel campionato. Un modo di vincere che privilegia la sostanza, senza rinunciare alla solidità difensiva e alla regolarità.

C’è un Milan che non alza la voce, non stravince, non cerca l’estetica. Ma vince. E lo fa con una regolarità che pesa, perché porta punti e soprattutto classifica. Dopo Cagliari, il Diavolo si è ritrovato davanti a tutti almeno per una notte, in attesa di Inter-Bologna. Un dettaglio? No. È il segno che il Milan ha preso le sembianze del suo allenatore. Un Milan che somiglia al suo tecnico. La squadra rossonera è diventata lo specchio di Massimiliano Allegri: essenziale, ordinata, impermeabile alle mode. Pragmatismo prima di tutto. Non c’è bisogno di dominare per 90 minuti se basta colpire una volta, difendere bene e portare a casa il risultato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

