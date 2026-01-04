Il Milan prende la forma di Allegri | solido essenziale e in vetta
Il Milan, sotto la guida di Allegri, si presenta con un approccio solido ed essenziale. La squadra non si distingue per spettacolarità, ma per continuità e affidabilità, portando a casa risultati concreti. Questa stabilità si traduce in una posizione di vertice, evidenziando come un gioco semplice e organizzato possa fare la differenza nel campionato. Un modo di vincere che privilegia la sostanza, senza rinunciare alla solidità difensiva e alla regolarità.
C’è un Milan che non alza la voce, non stravince, non cerca l’estetica. Ma vince. E lo fa con una regolarità che pesa, perché porta punti e soprattutto classifica. Dopo Cagliari, il Diavolo si è ritrovato davanti a tutti almeno per una notte, in attesa di Inter-Bologna. Un dettaglio? No. È il segno che il Milan ha preso le sembianze del suo allenatore. Un Milan che somiglia al suo tecnico. La squadra rossonera è diventata lo specchio di Massimiliano Allegri: essenziale, ordinata, impermeabile alle mode. Pragmatismo prima di tutto. Non c’è bisogno di dominare per 90 minuti se basta colpire una volta, difendere bene e portare a casa il risultato. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Leao più maturo, Milan più solido: la rivoluzione silenziosa di Allegri
Leggi anche: Nuovo San Siro, il progetto prende forma. Ecco quale sarà la pianificazione targata Inter e Milan!
È un Milan da vertigini. Allegri ora ha un Nkunku in più: “Gol da attaccante vero”; Milan-Verona 3-0: Nkunku protagonista, Allegri vola al secondo posto; Pagelle Cagliari-Milan: Leao decisivo, Modric e Rabiot dirigono l'orchestra. Rodriguez affonda; Milan-Verona 3-0, Allegri soddisfatto: Pulisic e Nkunku spingono i rossoneri.
Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri scioglie i dubbi Leao, Pulisic e Fullkrug, Pisacane sceglie Kilicsoy - Allegri e Pisacane puntano a iniziare al meglio il 2026 e a dare continuità a quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite del 2025: le scelte dei due tecnici di Cagliari e Milan ... sport.virgilio.it
Milan, il segreto del successo nell’intervallo, il retroscena negli spogliatoi - 0 a Cagliari grazie alla svolta dopo i primi 45' di gioco: De Winter e Leao raccontano il discorso di Allegri che ha cambiato la partita. sport.virgilio.it
Formazioni ufficiali Cagliari Milan: le scelte di Pisacane e Allegri - Formazioni ufficiali Cagliari Milan: di seguito le scelte di Allegri e Pisacane per la sfida in programma questa sera alle 20:45 Tutto pronto alla Unipol Domus per l’anticipo della prima giornata di r ... milannews24.com
«NIENTE PRESTITO, SOLO MILAN! BARTESAGHI SI PRENDE LA FASCIA E PUNTA LA NAZIONALE: PRONTO IL RINNOVO DA 1,5 MILIONI!» #Bartesaghi #Milan #Nazionale #Allegri #Calciomercato #Arsenal - facebook.com facebook
Il #Sorrento prende il terzino destro Matteo #Milan in prestito secco dal #Pescara. Martedì la firma. #calciomercato x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.