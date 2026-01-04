Il mercato in ebollizione Rivoluzione centrocampo Siamo soltanto all’inizio Conferme per Dominguez

Il mercato invernale della Fiorentina si presenta come un periodo di grande fermento, con importanti operazioni all’orizzonte. La conferma di Dominguez e l’affare Solomon rappresentano solo alcuni dei primi passi di una serie di movimenti ancora in fase di definizione. L’ambiente è in fermento, e si percepisce come questa fase di mercato stia segnando una rivoluzione nel centrocampo, anche se siamo soltanto all’inizio di un percorso più ampio.

L’affare Solomon è stato soltanto il primo di una lunga serie. Almeno è questa la sensazione che si respira fra gli addetti ai lavori circa il mercato invernale della Fiorentina. Tanti i giocatori sondati dai dirigenti viola in attesa dell’arrivo di Paratici che darà ulteriore impulso ad arrivi e cessioni. Il centrocampo è il reparto che subirà i maggiori cambiamenti. Via Richardson (oltre al Nizza ci sono anche gli arabi del Neom) e sicuramente Nicolussi Caviglia, che farà rientro al Venezia per essere prestato probabilmente al Cagliari. Sardi che seguono anche Brescianini, uno che la Fiorentina prenderebbe volentieri al giusto prezzo (al pari di Samardzic). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il mercato in ebollizione. Rivoluzione centrocampo. Siamo soltanto all’inizio. Conferme per Dominguez Leggi anche: Mercato Inter, rivoluzione a centrocampo in estate: può lasciare anche Calhanoglu. E al suo posto… Leggi anche: Percassi svela sull’Atalanta: «Siamo soltanto all’inizio di un nuovo percorso. Sul campionato ci tengo a dire questa cosa» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Nazione - Mercato in ebollizione, rivoluzione a centrocampo. Conferme per Dominguez. Il mercato in ebollizione. Rivoluzione centrocampo. Siamo soltanto all’inizio. Conferme per Dominguez - Almeno è questa la sensazione che si respira fra gli addetti ai lavori circa il mercato invernale della Fiorentina. sport.quotidiano.net

Mercato Juventus, rivoluzione a centrocampo: chi va e chi arriva - Molto probabilmente sarà il centrocampo il reparto della Juventus che subirà maggiori trasformazioni ni prossimi mesi: Luciano Spalletti non ha potuto intervenire nello corso mercato estivo (in panchi ... msn.com

Roma, subito tre colpi: la rivoluzione è pronta - Con Bailey e Ferguson bocciati da Gasperini, il club giallorosso ha ritenuto necessario cambiare volto all’attacco. calciomercato.it

NAPOLI, MERCATO IN EBOLLIZIONE Noa Lang resta un rebus: talento, investimento importante, ma rendimento ancora sotto le attese Dalla Turchia arrivano sirene forti e, se l’olandese dovesse partire, il Napoli è pronto a muoversi per un colpo p - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.