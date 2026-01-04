Il Mattino | Lucca-Lang è addio?

Le recenti indiscrezioni suggeriscono che il futuro della collaborazione tra Lucca e Lang sia in fase di valutazione. La porta rimane aperta, ma nessuna decisione definitiva è stata presa al momento. La situazione è in evoluzione e si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Rimanere aggiornati sarà fondamentale per comprendere gli sviluppi futuri di questa possibile separazione.

"> La porta resta aperta, ma ogni decisione è rinviata di qualche giorno. Noa Lang e Lorenzo Lucca sono a disposizione di Antonio Conte per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, ma il loro futuro a Napoli resta tutto da definire. Come riporta Il Mattino, il club azzurro ha deciso di rimandare ogni discorso di mercato almeno a domani, quando l’attenzione tornerà sul campionato e sulla gara contro il Verona. Il mercato, però, è pronto a riaccendersi. Alle spalle della possibile uscita di Lang resta sempre George Gardi, intermediario già protagonista di operazioni chiave come quelle di Elmas e Osimhen. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Lucca-Lang, è addio?” Leggi anche: Napoli, Lang vicino all’addio. Lucca non convince Leggi anche: Napoli, Marianucci dice addio: non convocato contro la Lazio? Incerto il futuro di Lang e Lucca Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cremonese Napoli Manna | Mercato bloccato è davvero un paradosso Su Lang e Lucca posso dire una cosa. Cessione a sorpresa? Il Mattino: "Non solo Lucca, occhio a Noa Lang" - "La limitazione prevista dal regolamento sancisce che a ogni acquisto dovrà corrispondere una cessione che la compensa perché per l'indicatore del costo del ... tuttonapoli.net

Clamoroso il Mattino – ” Cessioni Napoli, oltre a Lucca anche un big può partire a gennaio! I dettagli” - L'edizione odierna de il Mattino si è soffermata sulle possibili operazioni di mercato che il Napoli potrebbe compiere a gennaio, ed ha svelato un'ipotesi che avrebbe del clamoroso: oltre a Lorenzo Lu ... mondonapoli.it

Calciomercato Napoli, rebus Lucca-Lang. E Timber si libera - Alle spalle panettone e stelle filanti, davanti a noi un mese pieno zeppo di voci, voci, trattative, forse anche affari. ilmattino.it

CLAMOROSO NAPOLI, Noa Lang già in uscita a gennaio? Cosa sta succedendo davvero

Il Mattino: “#Lucca, gli occhi delle romane E Marianucci vede Cremona” - facebook.com facebook

