Il Marsiglia di De Zerbi in nove perde in casa contro il Nantes per 0-2 Per Le Parisien è preoccupante

Il Marsiglia di De Zerbi, reduci da una serie di partite positive, ha subito una sconfitta casalinga per 0-2 contro il Nantes al Vélodrome. La partita, analizzata da Le Parisien, viene considerata preoccupante, evidenziando alcune criticità nella fase difensiva e nel rendimento complessivo della squadra. Un episodio che invita a riflettere sulle prossime strategie e sulla capacità di reagire in un campionato competitivo come la Ligue 1.

Il Marsiglia ha perso in casa contro il Nantes al Vélodrome in una serata che, letta dai giornali francesi, racconta due accenti diversi dello stesso fallimento. Per L’Équipe, la sconfitta nasce soprattutto da un’occasione sprecata: l’Om aveva la possibilità di ridurre il distacco dal Lens capolista e invece ha mancato completamente l’appuntamento, travolto dall’intraprendenza di un Nantes più audace, trasformato da Ahmed Kantari. Le Parisien, invece, pur partendo dallo stesso risultato, mette l’accento sul carattere preoccupante della sconfitta relativamente al momento della stagione. Il quotidiano sottolinea come De Zerbi perda terreno non solo rispetto al Lens ma potenzialmente anche al Psg, evidenziando una prestazione negativa più nel modo che nel punteggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Marsiglia di De Zerbi (in nove) perde in casa contro il Nantes per 0-2. Per Le Parisien è preoccupante Leggi anche: Il Marsiglia ha perso per essersi fermato a protestare, De Zerbi: «Anche a Madrid successe» (Le Parisien) Leggi anche: Marsiglia, Longoria: «De Zerbi è l’allenatore ideale per noi. Ora abbiamo nove infortunati, è un segnale d’allarme» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ligue 1, il Nantes batte il Marsiglia al Vélodrome; TJ - La Juve su un talento del Marsiglia. De Zerbi ancora ko, il Marsiglia rimane in 9 contro il Nantes: ora la vetta è sempre più lontana - Allo Stade Vélodrome decidono le reti di Centonze al 31' e Cabella all'88' su rigore. tuttosport.com

