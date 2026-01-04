Il lungo futuro dell’auto che si trasforma ma resiste
L'evoluzione dell'automobile riflette un percorso di trasformazione continua, dove resistenza e adattamento sono fondamentali per il suo futuro. Come altri strumenti e oggetti, anche l'auto si confronta con sfide che richiedono innovazione e flessibilità. Solo chi sa adattarsi alle nuove esigenze e tecnologie potrà mantenere un ruolo nel panorama mobility in costante cambiamento.
Anche gli oggetti e gli strumenti conoscono la lotta per la sopravvivenza. O cambiano e si adattano o vengono cancellati dalle innovazioni che portano alla ribalta chi li sostituisce. Intere famiglie di oggetti e di strumenti sono scomparsi cancellati da varie innovazioni tecnologiche e dalla digitalizzazione. Ma ce ne è uno che non solo si è adattato ed è sopravvissuto, ma sembra destinato a un futuro ancora migliore: l’automobile. Amata e detestata, sempre considerata superata, responsabile di congestioni e inquinamenti, ma sempre più in auge. Piano piano, senza fare troppo rumore si è lentamente modificata aggiungendo nuove funzioni alla faccia di chi la definisce sempre uguale a se stessa: 4 ruote, un motore, una carrozzeria dall’inizio del ‘900 ad oggi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
