Il liceo Foscolo di Teano compie 161 anni di storia

Il Liceo Classico Foscolo di Teano celebra quest’anno 161 anni di attività. Nel corso del tempo, ha mantenuto saldo il suo ruolo di punto di riferimento per l’istruzione e la formazione culturale della comunità locale, adattandosi ai cambiamenti senza perdere di vista la propria missione educativa. Un traguardo che testimonia la tradizione e l’impegno nel promuovere valori e conoscenze fondamentali per le nuove generazioni.

