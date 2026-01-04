Il legno friulano alle isole della Luna per i Giochi dell' Oceano Indiano 2027

Il legno friulano, scelto per i Giochi dell'Oceano Indiano 2027, testimonia la qualità e la tradizione del territorio della regione. La commessa internazionale, realizzata dalla friulana Legnolandia, dimostra come le lavorazioni locali possano raggiungere progetti a oltre 7.000 chilometri di distanza. Un esempio di come l’artigianato e la patrimonio del Friuli possano contribuire a eventi di rilevanza globale.

Una commessa internazionale a oltre 7mila chilometri dal Friuli porta la firma della friulana Legnolandia. L’azienda carnica, specializzata nella costruzione di strutture in legno, è infatti impegnata in questi giorni a Mayotte, dipartimento d’oltremare francese nell’arcipelago delle Comore, le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Il legno friulano alle isole della Luna per i Giochi dell'Oceano Indiano 2027 Leggi anche: L’Oceano Indiano, specchio delle fragilità francesi: il ritorno silenzioso della Russia Leggi anche: Studenti del Liceo Eugenio Montale ospiti su un'isola dell'Oceano Indiano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dalle Alpi ai Tropici: il legno della Carnia sfida il clima delle Isole Comore. A Legnolandia una commessa molto speciale nelle Isole della Luna - 000 chilometri di distanza, in un arcipelago tropicale, dove sta sorgendo un villaggio sportivo destinato ai Giochi dell’Oceano Indiano in programma nel 2027. triestecafe.it

Legno friulano, la metà della risorsa arricchisce solo l'estero: arriva il bando della Regione (valore 5 milioni di euro) per rinforzare il locale - Un confronto con due realtà, Austria e Slovenia, dove il bosco è gestito da sempre ed è una fonte economica importante; un luogo in cui una delle foreste più belle ha ottenuto entrambe le ... ilgazzettino.it

Legno Arredo, il friulano Tonon al vertice del cluster nazionale - Matteo Tonon, presidente del Cluster Legno Arredo del Friuli Venezia Giulia, è stato eletto all'unanimità alla guida del Cluster nazionale, nell'ultima assemblea che si è svolta nella sede di ... rainews.it

L’ultima pagina dell’anno dedicata a… Il friulano fratel Dario chiamato affettuosamente in Africa “lo stregone bianco dell’acqua”. (storia scritta per il settimanale il Friuli) Ci sono le impronte friulane su numerosi pozzi costruiti in Africa. Sono quelle di Dario Laur - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.