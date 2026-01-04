Il dramma della Terza D Quattro studenti ustionati In due trasferiti al Niguarda

Quattro studenti sono rimasti coinvolti in un incidente che ha provocato ustioni, con due di loro trasferiti al Niguarda di Milano. Tra questi, Sofia, sedicenne, è stata trasportata in elicottero dal 118 valdostano intorno alle 14. La vicenda evidenzia la gravità dell’accaduto e l’intervento tempestivo delle équipe di emergenza. Le condizioni dei ragazzi sono ancora in fase di valutazione.

Sofia, sedici anni, atterra all' ospedale Niguarda di Milano con un elicottero del 118 valdostano verso le 14.30 di ieri, mentre i genitori e il fratello la seguono in auto da Losanna; due ore dopo la raggiungerà la sua migliore amica Francesca. Dall'ospedale di Zurigo: s'è riaperto quasi subito il ponte aereo che doveva restare sospeso fino a martedì, perché gli ultimi cinque dei 13 feriti italiani nell'elenco ufficiale della Farnesina erano considerati "non trasportabili" dalle autorità elvetiche. Ma la situazione degli ospedali svizzeri travolti dall' incendio di Crans-Montana, col suo bollettino da bombardamento (quaranta morti e 121 ustionati in un Paese che ha una sola burn unit specialistica a Zurigo), è tale che appena si materializzano le condizioni per un trasferimento si parte.

