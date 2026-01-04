Il dono dell' artista ' Picchio' al vescovo poi la Santa Messa | c' è la ' Festa dei popoli'

L’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio organizza una celebrazione speciale in occasione della Festa dei Popoli, prevista per martedì 6 gennaio. La messa, promossa dall’ufficio pastorale dei migranti e dalla Commissione Migrantes, sarà accompagnata dal dono dell’artista Picchio al vescovo. Un momento di incontro e riflessione dedicato alla ricchezza delle diverse culture e alla solidarietà tra i popoli.

Una messa per omaggiare la ‘festa dei popoli’. E’ quanto è stato programmato dalla Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio - a cura dell'ufficio per la pastorale dei migranti e della Commissione Diocesana Migrantes, coadiuvati da tutti i cappellani di lingua straniera – e fissato per martedì 6 gennaio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Un momento di condivisione per le comunità cattoliche straniere: il vescovo Corazza celebra la Messa dei Popoli Leggi anche: Fine dei lavori: oggi la messa con il vescovo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il dono dell'artista 'Picchio' al vescovo, poi la Santa Messa: c'è la 'Festa dei popoli'. Nella sua trasferta sarda di Capodanno Achille Lauro ha ricevuto in dono le launeddas realizzate artigianalmente da Vinicio Sanna, artista apprezzato e rinomato di Maracalagonis. Il nostro strumento più antico per uno dei cantautori più amati dalle giovani ge - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.