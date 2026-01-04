Il divario tra istruzione italiana e modello europeo | si può imparare oltre il nozionismo?

Il sistema educativo italiano si confronta con un modello europeo in continua evoluzione. Oggi, entrare in una scuola media o superiore può sembrare un’esperienza radicata in un passato prossimo. È possibile superare il nozionismo e offrire agli studenti competenze più pratiche e trasversali. Analizziamo come l’istruzione possa evolversi, colmando il divario e preparando meglio i giovani alle sfide del futuro.

Varcare la soglia di una scuola media o superiore oggi, nel 2026, dà spesso la sensazione di un tuffo nel passato. Mentre i ragazzi approcciano a strumenti più innovativi come l’ intelligenza artificiale o la realtà virtuale, le aule rimangono ferme a cinquant’anni fa. Le file di banchi in legno e le lavagne obsolete, spesso mal ridotte, non sono l’unico fattore che rende l’ istruzione italiana intrappolata in una capsula del tempo. L’apprendimento didattico, prevalentemente frontale, ignora ancora le nuove dinamiche di insegnamento. Il divario, infatti, non è solo estetico, ma strutturale. Non è solo la mancanza di strumenti tecnologici, quali tablet o connessioni veloci, bensì la resistenza culturale a un cambiamento già diffuso e consolidato in altri paesi europei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

