il coro polifonico dedla e il concerto per la pace

Il coro polifonico Dedla partecipa al tradizionale Concerto dell’Epifania a Porto Sant’Elpidio, intitolato “A jumble for peace”. L’evento propone un programma vario con brani di musica e poesia, offrendo un’occasione di riflessione sulla pace. L’appuntamento si inserisce nelle iniziative culturali dedicate alla ricorrenza, promuovendo valori di solidarietà e condivisione attraverso l’arte corale.

Arriva il tradizionale ‘ Concerto dell’Epifania. A jumble for peace’ a Porto Sant’Elpidio, il coro polifonico ‘Dedla’ proporrà un ricco repertorio di musica e poesia. Si terrà martedì 6 gennaio alle 17 nella chiesa Madonna della Fiducia nel centro di Porto Sant’Elpidio il concerto che ormai da qualche anno a questa parte il coro ‘Dedla’ dedica alla comunità per chiudere in bellezza il periodo delle festività grazie all’impegno dell’associazione ‘Quartiere Centro’ con il patrocinio dell’Amministrazione e dell’Arcom (Associazione regionale cori marchigiani). Il programma prevede una scaletta con brani della tradizione natalizia, ma anche classici della musica folk e rock legati dal filo conduttore della pace, a questi si aggiungeranno anche letture di poesie anche queste dedicate alla pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

