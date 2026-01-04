Il contrario di Biden in Afghanistan E il messaggio da Caracas arriva pure al macellaio di Teheran

Il riferimento a un contrasto tra Biden in Afghanistan e le recenti comunicazioni da Caracas evidenzia le tensioni e le sfide politiche attuali. Questo scenario, ancora incerto, riflette le dinamiche internazionali complesse e le incertezze sul futuro del Venezuela, che rimane soggetto a variabili difficili da prevedere. Un quadro che richiede attenzione e analisi, senza drammi o semplificazioni, per comprendere meglio le evoluzioni geopolitiche in atto.

Spiegazione semplice di uno scenario complesso (e ancora carico di incertezze, perché il futuro del Venezuela resta comunque gravato da incognite). Cos'è successo ieri a Caracas, e di riflesso a Teheran? È accaduto, permerito di Donald Trump, l'opposto di quanto decise sciaguratamente Joe Biden nell'agosto del 2021 in Afghanistan, con la ignominiosa ritirata che lasciò Kabul nelle mani dei talebani. Quella sceltasi rivelò una spettacolare prova di debolezza: i «cattivi» del mondo compresero che il guardiano americano era debole, e che si apriva una finestra di opportunità per loro: per Putin in Ucraina (sei mesi dopo), per riavvelenare il Medio Oriente con il terrore islamista, e in prospettiva peri cinesi a Taiwan.

