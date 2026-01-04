Nel fascicolo della Procura di Milano emerge un elenco di nomi collegati all'

Eccoli, tutti i nomi dell'appunto senza firma che approda chissà come nel fascicolo della Procura di Milano sull'"archivio Bellavia", la gigantesca banca di dati riservati accumulata da Giangaetano Bellavia: consulente da decenni di Procure della Repubblica di tutta Italia, ma anche consulente e preziosa fonte di Report. Dopo che l'esistenza dell'archivio è emersa, in modo ancora tutt'altro che chiaro, Lega e Fratelli d'Italia hanno lanciato un allarme: se Bellavia passava a Report i dati di cui era in possesso per conto delle Procure siamo davanti, secondo i due partiti, a uno scandalo senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il consulente di Ranucci spiava tutti.

Un milione di file trafugati dallo studio del consulente di Report: ex dipendente a processo. Ranucci assicura: «Niente di riservato» La procura di Milano rinvia a giudizio un'ex dipendente accusata di aver copiato dei documenti, anche legati a nomi eccellenti. - facebook.com facebook