Il consulente di Ranucci spiava tutti

Eccoli, tutti i nomi dell'appunto senza firma che approda chissà come nel fascicolo della Procura di Milano sull'"archivio Bellavia", la gigantesca banca di dati riservati accumulata da Giangaetano Bellavia: consulente da decenni di Procure della Repubblica di tutta Italia, ma anche consulente e preziosa fonte di Report. Dopo che l'esistenza dell'archivio è emersa, in modo ancora tutt'altro che chiaro, Lega e Fratelli d'Italia hanno lanciato un allarme: se Bellavia passava a Report i dati di cui era in possesso per conto delle Procure siamo davanti, secondo i due partiti, a uno scandalo senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

