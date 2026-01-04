Il colpo di stato in Venezuela spiegato facile facile …

Il colpo di stato in Venezuela rappresenta un episodio complesso, ma può essere spiegato in modo semplice. Si tratta di un ritorno alla prima versione della dottrina Monroe, secondo cui gli Stati Uniti intendono mantenere il controllo nel continente americano e opporsi a governi che favoriscono ingerenze straniere, come nel caso di Maduro, coinvolto con Russia e Cina. Questa dinamica evidenzia le tensioni geopolitiche nella regione e le strategie di potere adottate dagli attori coinvolti.

di Paolo Becchi – È il ritorno alla prima versione della dottrina Monroe: nel continente americano, comandiamo noi e non tolleriamo governi che favoriscano ingerenze straniere (vedi Maduro che collaborava attivamente con Russia e Cina). Nel resto del mondo, Europa in primis, ve la dovete cavare con le vostre forze (e magari comprando le nostre.

Cosa sta succedendo in Venezuela spiegato in breve. La cattura di Maduro, i motivi dell’attacco e i riflessi sull’Italia - Raid Usa, caos a Caracas e lo spettro di una nuova crisi internazionale: gli occhi del mondo puntati sul il caso Maduro. msn.com

Il Venezuela dopo Maduro, i 3 scenari della transizione: patto garantito dagli Usa, regime militare o il colpo María Corina Machado - Gli Stati Uniti puntano a delegittimare gli Stati comunisti caraibici in attesa di un cambio di regime. quotidiano.net

Il tentato colpo di stato in Venezuela e la cattura del suo presidente Nicolas Maduro non sono stati il frutto di un'operazione "lampo", bensì di una preparazione lunga mesi, condotta dagli statunitensi nell'ombra più totale e senza alcuna copertura diplomatica e - facebook.com facebook

Elezioni Guinea, vince Doumbouya: guidò il colpo di stato nel 2021 x.com

