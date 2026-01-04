Il Colosseo come una volta

Il Colosseo di Montecchio ha rappresentato un punto di incontro e socialità, dove le serate domenicali offrivano momenti di relax e convivialità. Ricordo di quando si iniziava presto, con l’intento di ritrovare amici e condividere musica, creando atmosfere semplici e genuine. Un ricordo di quegli anni che testimonia il ruolo di questo luogo come spazio di ritrovo e tradizione per la comunità.

C'era una volta la serata disco della domenica sera al Colosseo di Montecchio. Si iniziava presto, con la voglia di uscire, di rivedere volti conosciuti, di perdersi nella musica senza guardare l'orologio. Non c'erano telefoni a interrompere il momento, solo il tempo che scorreva lento e una pista pronta ad accogliere storie, incontri, emozioni. Oggi il Colosseo ripropone quella sensazione, ricreando l'atmosfera della domenica sera di una volta. L'apertura alle 21.30 segna l'inizio di una serata pensata per essere vissuta, non consumata in fretta, dove la musica diventa protagonista: quella iconica, dance, che ha segnato intere generazioni e che ancora oggi sa far riaffiorare emozioni autentiche.

