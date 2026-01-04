Il Chelsea è pronto a ingaggiare Othmane Maamma

Il Chelsea mostra interesse per Othmane Maamma, attaccante del Watford, con l’obiettivo di rinforzare la propria rosa. La trattativa è in fase preliminare e ancora da definire, mentre le voci di mercato suggeriscono un possibile trasferimento. Restano aggiornamenti da seguire per conoscere eventuali sviluppi ufficiali.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Bandierina d’angolo del Chelsea FC e striscione con le “ultime notizie” (foto di Dan IstiteneGetty Images) Il Chelsea è interessato ad ingaggiare l’attaccante del Watford Othmane Maamma. Il ventenne è molto apprezzato nel calcio inglese e il Chelsea lo tiene d’occhio. Secondo RMC Sport, l’attaccante marocchino è un’opzione allettante per i proprietari americani del Chelsea, che potrebbero intensificare i loro sforzi per ingaggiarlo nei prossimi giorni. Maamma è un obiettivo anche per Liverpool e Manchester United. In passato è stato collegato a un trasferimento al Crystal Palace. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

