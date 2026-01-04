Il Centro Tecnico BM inaugura nel migliore dei modi il 2026
Il Centro Tecnico BM apre ufficialmente il 2026 con una vittoria significativa. Al Palasport Estra, gli amaranto si impongono senza difficoltà contro Genova, confermando il buon stato di forma della squadra e il proposito di proseguire con impegno nel nuovo anno. Un avvio promettente per il centro e per la stagione sportiva in corso.
Arezzo, 4 gennaio 2026 – . Al Palasport Estra gli amaranto non lasciano scampo a Genova. Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo-Elah Acquario di Genova 98-59 Parziali: 29-16; 54-27; 72-43 Centro Tecnico BM: Pelucchini 7, Tersillo 21, Toia 14, Damasco ne, Pieri 8, Marcantoni, Corradossi 23, Lemmi 8, Raguzzi ne, Francesconi, Cazzanti 12, Vagnuzzi 5. All. Fioravanti Ass.Liberto Acc.Baielli Elah: Venga 15,Ferri 8, Alberghini ne, Brescianini 14, Spallarossa 2, Biaggini, Caversazio 2, Pintus, Zini 6, La Marca 2, Fantino 2, Diakhate 8. All.Piastra Ass. 🔗 Leggi su Lanazione.it
