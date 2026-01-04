Il Centro Tecnico BM inaugura il 2026 con una vittoria travolgente

Il Centro Tecnico BM inaugura il 2026 con una vittoria significativa, battendo 98-59 l’Elah Acquario di Genova al Palasport Estra di Arezzo. Questa prestazione conferma la crescita della squadra e la continuità dei risultati positivi, aprendo il nuovo anno con entusiasmo e determinazione. Un risultato che riflette il buon lavoro svolto e la volontà di proseguire nel percorso di sviluppo e miglioramento.

Al Palasport Estra Arezzo supera nettamente Genova 98-59 Il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo apre il nuovo anno nel migliore dei modi, imponendosi con un perentorio 98-59 sull' Elah Acquario di Genova al Palasport Estra, dando continuità alle ottime prestazioni mostrate nel finale del 2025. Gli amaranto partono subito fortissimo, mettendo in campo intensità e precisione balistica: il parziale iniziale di 14-2, impreziosito dalle triple di Tersillo e Toia, indirizza immediatamente l'incontro. Genova prova a rimanere in scia, ma Arezzo continua a colpire dall'arco e chiude il primo quarto avanti 29-16.

