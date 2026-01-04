Il castello simbolo di rovina romantica rinato grazie al crowdfunding e a migliaia di piccoli investitori

Il castello di Mothe-Chandeniers, simbolo di rovina romantica, è stato salvato e restaurato grazie a un’iniziativa di crowdfunding che ha coinvolto migliaia di piccoli investitori. Dopo un incendio e anni di abbandono, ora rappresenta un esempio di rinascita condivisa, recuperando il suo valore storico e culturale. Questa esperienza dimostra come la partecipazione collettiva possa contribuire alla conservazione dei patrimoni più preziosi.

