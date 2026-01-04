Il castello simbolo di rovina romantica rinato grazie al crowdfunding e a migliaia di piccoli investitori
Il castello di Mothe-Chandeniers, simbolo di rovina romantica, è stato salvato e restaurato grazie a un’iniziativa di crowdfunding che ha coinvolto migliaia di piccoli investitori. Dopo un incendio e anni di abbandono, ora rappresenta un esempio di rinascita condivisa, recuperando il suo valore storico e culturale. Questa esperienza dimostra come la partecipazione collettiva possa contribuire alla conservazione dei patrimoni più preziosi.
Dopo un incendio devastante e decenni di abbandono, il castello francese della Mothe-Chandeniers è rinato un'ultima volta grazie a un crowdfunding internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’evoluzione di mister Bianco. Monza rinato grazie al suo tecnico
Leggi anche: L’Aquila, il Munda torna al Castello cinquecentesco. Marsilio: «Un luogo simbolo restituito alla città»
La fiaba gotica di La Mothe-Chandeniers, il castello che rinasce dalle ceneri - Un incendio lo ha distrutto, la natura lo ha trasformato, il mondo lo ha salvato: viaggio nella rinascita collettiva di un castello fiabesco della Loira. siviaggia.it
SABATO 10 GENNAIO - ore 16,30 Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo [ Corso Dogali 18 - Genova ] Conferenza " SULLE ORME DEL DRAGO, SIMBOLO E ICONA DELLA CULTURA CINESE Dalle testimonianze archeologiche alla grafica conte - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.