Il carcere dove si trova Maduro è quello in cui si trovano Diddy e Luigi Mangione

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è attualmente detenuto presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn, un carcere federale che ha ospitato in passato figure di rilievo come Diddy e Luigi Mangione. Questa struttura è nota per la sua fama di detenuti di alto profilo e per la sua posizione nel sistema penitenziario statunitense. La sua presenza qui rappresenta un episodio significativo nel contesto delle relazioni internazionali e della politica globale.

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si trova ora dietro le sbarre del Metropolitan Detention Center di Brooklyn, lo stesso carcere federale che negli ultimi anni ha ospitato alcuni dei detenuti più discussi d'America. La sua cattura, avvenuta il 3 gennaio 2026 durante un'operazione militare condotta dalle forze speciali statunitensi a Caracas, segna un momento storico nelle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela. Maduro dovrà affrontare accuse molto gravi: narcoterrorismo, traffico internazionale di cocaina e possesso illegale di armi da guerra. Secondo l'accusa, il leader venezuelano avrebbe utilizzato il suo potere politico per trasformare il Venezuela in un hub del traffico di droga verso gli Stati Uniti.

