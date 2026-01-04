Il caos in Fiorentina-Cremonese | prima per un rigore tolto ai Viola poi esplode una mega rissa

Durante la partita tra Fiorentina e Cremonese, si è verificato un episodio di grande tensione. Inizialmente, l'arbitro La Penna assegna un rigore ai Viola, ma successivamente lo annulla dopo aver consultato il VAR. La situazione si è poi evoluta in una rissa, evidenziando le emozioni intense e le controversie che hanno coinvolto entrambe le squadre.

L'arbitro La Penna prima assegna un rigore alla Fiorentina, poi lo toglie dopo aver rivisto le immagini al VAR. Poco dopo si è scatenata una mega rissa tra i calciatori di Fiorentina e Cremonese.

La Fiorentina prende una traversa, lamenta un rigore, ma non sfonda: è 0-0 al 45’ con la Cremonese - 0 la prima frazione tra la Fiorentina e la Cremonese, gara valida per la 18^ giornata di Serie A. tuttomercatoweb.com

DIRETTA/ Fiorentina Cremonese (risultato 0-0) video streaming tv: salva Audero! ( 4 gennaio 2025) - Diretta Fiorentina Cremonese streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Franchi per il diciottesimo turno della Serie A stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net

#Fiorentina nel caos: #Vanoli si gioca tutto, #Paratici studia le mosse #europacalcio x.com

Fiorentina, è ancora incubo: al Parma lo scontro salvezza, viola nel caos - facebook.com facebook

