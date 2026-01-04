Il bollettino medico da Niguarda | undici ricoverati sette in condizioni gravi Quasi tutti giovanissimi

Il bollettino medico di Niguarda segnala attualmente undici ricoveri a seguito dell’incendio di Crans-Montana, con sette persone in condizioni gravi. La maggior parte dei pazienti sono giovani. L’ospedale continua a garantire assistenza e monitoraggio costante per affrontare al meglio le esigenze di chi è stato coinvolto nell’incidente.

Milano, 4 gennaio 2025 – Lo sforzo dell'ospedale Niguarda nell'accoglienza dei feriti in arrivo dalla Svizzera dopo il terribile rogo di Crans-Montana non si ferma. Nella serata di oggi, domenica 4 gennaio, è stato diffuso un bollettino riguardo le condizioni di tutte le persone ricoverate nel centro Grandi Ustioni del nosocomio milanese. Claudia Oggioni: "Abito di fronte al Niguarda, porte aperte ai familiari dei ragazzi di Crans-Montana" Il riepilogo. "Alla data del 4 gennaio, i pazienti accolti dall'Ospedale Niguarda di Milano sono in tutto 11 – fanno sapere i portavoce della struttura sanitaria – i primi 3 sono arrivati l'1 gennaio, a poche ore dall'evento.

