Il Bitcoin fa un balzo immediato Metalli preziosi verso l’impennata

Nelle dinamiche dei mercati finanziari, eventi geopolitici e incertezze globali influenzano i prezzi di asset come Bitcoin e i metalli preziosi. Recentemente, Bitcoin ha registrato un incremento immediato di circa il 4,89%, mentre i metalli preziosi si avvicinano a una nuova fase di impennata. In momenti di volatilità, è importante monitorare attentamente le variazioni di questi strumenti, che riflettono spesso tensioni e cambiamenti nel contesto internazionale.

La cripto che si nutre di caos e incertezza tocca anche +4,89%. Occhio ai titoli della difesa. C'è un momento, nei mercati finanziari, in cui la geopolitica smette di essere una parola astratta e diventa un rumore secco, metallico. È successo di nuovo. Questa volta dopo il blitz Usa su Maduro, un'azione che ha già generato qualcosa di molto più concreto: movimento, nervosismo e opportunità. In una parola: volatilità. Che è il vero carburante dei mercati, molto più del petrolio. Il primo a scattare sull'attenti, come sempre, è stato il Bitcoin. La criptovaluta che si nutre di caos, incertezza e sfiducia verso le monete tradizionali ha cominciato a correre.

