Il Biodistretto del Chianti quest’anno festeggia i ’primi’ dieci anni

Il Biodistretto del Chianti Classico celebra nel 2026 i suoi primi dieci anni di attività. Fondato per promuovere pratiche sostenibili e preservare il territorio, si conferma un esempio di impegno ambientale e agricolo. In un contesto di crescente sensibilità ai cambiamenti climatici, il Biodistretto si distingue come strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della zona.

Il Biodistretto del Chianti Classico si appresta, nel 2026 appena iniziato, a compiere dieci anni e si scopre prezioso strumento anche per combattere gli effetti avversi del cambiamento climatico. I Comuni che ne fanno parte stanno pagando la relativa spesa di adesione: nei giorni scorsi è stato il turno di Castellina. Poi procederanno tutti gli altri. In questo territorio, stando a dati recenti, oltre il 52% dei vigneti è ormai a coltura biologica. L’indirizzo tecnico-politico dei Comuni si rivela una carta fondamentale. Nei giorni scorsi, quasi in concomitanza con la Giornata Mondiale del Suolo, si è tenuto nel Chianti l’evento "Sua Maestà il Suolo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Biodistretto del Chianti quest’anno festeggia i ’primi’ dieci anni Leggi anche: Molto più di una biblioteca: il Tram dei libri festeggia i suoi primi dieci anni Leggi anche: Molto più di una biblioteca: il Tram dei libri festeggia i suoi primi dieci anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il 53017 il vino dei Vignaioli di Radda, un’etichetta da regalare per un Natale spettacolare! #vignaiolidiradda #raddainchianti #vinodeivignaiolidiradda #chiantistorico #winelover #visitchianti - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.